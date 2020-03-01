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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 23:50,Son Güncelleme:/

Raybüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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KÜTAHYA'da tren raylarında oturduğu iddia edilen Fethi Yeşil (73), raybüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tren makinisti S.D. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Atatürk Bulvarı demir yolunda meydana geldi. Tavşanlı- Eskişehir hattındaki S.D. yönetimindeki 72606 sayılı raybüs, iddiaya göre raylarda oturan ve daha sonra kalmaya çalışan Fethi Yeşil'e çarptı. Treni durduran makinistin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yeşil’in başına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yeşil’in cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Raybüsün makinisti S.D. ise ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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