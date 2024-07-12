‘Rat’ atarak Polatlar’ı yaktı! Eski dostları düşman oldu

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Engin ve Dilan Polat çiftinin de arasında bulunduğu 28 şüpheli, “kara para aklama” iddiasıyla yargılanıyor. Hakkında hazırlanan iddianamede başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan Erkan Şahin’in tanık olarak verdiği ifade yer aldı. Şahin’in ifadesi, şüpheli Engin Polat’ın yasadışı bahis organizasyonlarından para akışı sağladığına ilişkin iddiaların delili olarak iddianamede yer aldı. Kendisinin de fenomen olduğunu belirten Erkan Şahin, ifadesinde anlattıkları ile “Fenomenler dünyası”ndaki ilişkileri de gözler önüne serdi.

Erkan Şahin iddianamede yer alan ifadesinde özetle şunları anlattı: “Soruşturmanızda bulunan Engin Polat ve Dilan Polat çiftini de Seyhan Soylu’nun çalışanı Ahmet Selim Yazıcı vasıtasıyla tanıdım. 2021’de Ahmet Selim’in bana bir fenomen yapılanması olduğundan bahsetmesi üzerine Dilan ve Engin ile tanıştım.

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‘LİNÇ PAYLAŞIMLARI YAPTI’

16 Mart 2021’de, ben, Ahmet Selim, Dilan, Engin ve takma ismi ‘Mıstık’ (örgüt yöneticisi Mustafa Özalp) olan Mustafa isimli şahısla Ortaköy’de buluştuk, sohbet ettik. 16 Mart 2021’de başlayan süreç, 2022 Şubat ayına kadar gerçekleştirdiğimiz birçok işbirliği, tanıtım filmi ve sosyal medya etkileşimleri ile gelişerek devam etti. 2022 Şubat ayına geldiğimizde çok yakın bir arkadaşımın o dönem sevgilisi olan Ece Taylan Ronay ile tanıştık. Sonrasında Ece Ronay ile bir video çektim ve paylaştım. Bu videoyu ‘Mıstık’ gördü ve benim Instagram hesabımı kapattırdı. Durumu Dilan Polat öğrenince benim hakkımda linç edici ve saldırgan paylaşımlar yapmaya başladı.

Dilan Polat ile Ece Ronay’ın arasında o dönem güzellik merkezlerinin açılacağı ilçeler ve semtler kapsamında bir anlaşmazlık varmış. Ticari rekabet halinde olduklarından birbirlerine antipati duyuyorlardı. Bu olayları yaşadıktan sonra ‘Mıstık’ bana açık açık, ya sadece onlarla çalışmam gerektiğini ya da beni sosyal medyada bitireceklerini, barındırmayacaklarını söyledi. Sinirlendim ve bu kızgınlıkla onların cep telefonlarına ve bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlayıp içeriklerini görmek istedim. Biz buna bilişim dünyasında ‘rat atma’ deriz. Bir kişinin telefonuna ya da bilgisayarına rat atıldığında bütün veriler görülebilir. Kişi telefonuna rat atıldığının farkında bile değildir.

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KRİPTO PARA DETAYI

Kızgınlıkla 2022 Ekim ayında Engin Polat’ın telefonuna, 2023 Şubat ayında Dilan Polat ve Engin Polat’ın telefonuna 2023 Ağustos ayında ‘Mıstık’ın telefonuna rat attım. Engin Polat’ın telefonunu takip ettiğim dönem içerisinde ICQ üzerinden yaptığın yazışma içeriklerinden yasadışı bahis ile alakalı konuşmalar yaptıklarını gördüm. Konuşmalardan anladığım kadarıyla Engin Polat, kurulan sitelere koyduğu anaparasının yüzde 40 kadarını kâr payı olarak günlük şekilde kripto para olarak geri alıyordu. Engin Polat’ın telefonuna uzaktan erişim sağladığım dönemde konuşma içeriklerinde Kenan Özkan, İlayda Topal ve Nez Demir’in kripto para transferinde yer aldıklarına dair gözlemlerim oldu.

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BİLGİLERİ CİMER’E GÖNDERDİ

Engin Polat - Dilan Polat çiftinin yasadışı bahis ile bağlantısını ortaya koyabileceğini düşündüğüm verileri uzaktan erişerek kendimde depoladım. Sonrasında bu verileri USB içerisine koydum. Bir bilişim uzmanı fenomen olarak bana çok ağır derecede saldırıda bulundukları için kızgınlıkla böyle bir şey yaptım. Bunu adli makamlarla paylaşmanın en doğru şey olacağına karar verdim. O dönem itibarıyla elde ettiğim verileri, CİMER’den şikâyet ederek, USOM’dan başvuru yaparak, devlet kurumlarına mail atarak birçok yolla devlet makamlarına ilettim. Ancak görüyorum ki bugüne kadar işleme koyulmamış. Bu sebeple soruşturmadan haberdar olunca katkı sağlamak amacıyla sizlerle bunu paylaşmak istedim.”

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USB’NİN YERİNİ TARİF ETTİ

Erkan Şahin ifadesinde, Dilan Polat ve Engin Polat’ın dijital materyallerinden elde ettiği tüm verilerin bulunduğu USB’nin yerini de tarif etti. Şahin, “USB, cezaevine girmeden önce yaşadığım evdedir. Bu tarz eşyaları bulundurduğum bir kutudadır. Kutum da odamda bilgisayar masasının bulunduğu alandadır. USB’yi soruşturma makamları temin edemezse avukatım aracılığıyla gönderirim” dedi.

BAHİS SİTELERİ İLE İRTİBATI ORTAYA ÇIKTI

Erkan Şahin’in ifadesinin ardından verdiği bilgilere ilişkin araştırma yapan savcılık, iddianamede şunlara yer verdi: “Söz konusu sitelerin yasadışı bahis organizasyonu için kurulmuş siteler olduğunun tespit edildiği görülmüştür. Dolayısıyla şüpheli Engin Polat’ın ‘Jasmin Bet’ isimli yasadışı bahis sitesi dışında ‘vdcasino.com’ ve ‘vidobet.com’ isimli yasadışı bahis siteleriyle de irtibatı ortaya konmuştur.”

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İddianamede ayrıca Dilan Polat’ın, Erkan Şahin’in örgüt lideri Engin Polat’ın sevk ve idaresinde olan yasadışı bahis sitelerinin sosyal medya üzerinden tanıtımını yapıp, takipçisini arttırmaya çalıştığı yönündeki anlatımları da dikkate alındığında, gerek yasadışı paranın temin miktarını arttırmak gerekse de parasal hacmi büyütmek adına etkin rol oynadığı, konumu itibari ile örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.

‘SOĞUK CÜZDAN’ DETAYI

Dilan ve Engin Polat, hakkında hazırlanan 75 sayfalık iddianamede başka detaylar da ortaya çıktı. Polat çiftinin, yasadışı yollardan edinilen paraları, ‘soğuk cüzdan’ yöntemi ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya çalıştıkları, şirketlerde biriken paraları çoğunlukla nakit çekme suretiyle topladıkları öne sürüldü. Son hamle olarak paraları şirketler içerisinde en temiz şekilde tuttukları Engin Polat’ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin banka hesaplarına nakit yatırarak, aklama sürecini bu şekilde tamamlamaya çalıştıkları iddia edildi. İddianamede, örgütün liderinin Engin Polat, yöneticilerinin ise Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp ve Sinem Sıla Doğu olduğu da belirtildi.