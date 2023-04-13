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Rastgele ateş açtı, saklandığı serada yakalandı

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#ANTALYA#Aksu#Gözaltı
Rastgele ateş açtı, saklandığı serada yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 10:45

Antalya'da dün gece evinin penceresinden rastgele ateş eden Mustafa Şahin (33), ihbarla gelen polise de ateş açtı. 'Teslim olacağım' diyerek arka pencereden kaçan Şahin, saklandığı serada yakalanıp, gözaltına alındı.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Koca Ahmet Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa Şahin, av tüfeğiyle evinin penceresinden rastgele ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahin’in müdahale etmek isteyen polislere de ateş açması üzerine, olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Evin etrafındaki polislerden de çelik yelek giymeleri istendi.

Bu sırada polis ekipleri, megafon ile 'Mustafa seni dinleyeceğiz, sana zarar vermeyeceğiz, kapıya çık konuşalım' diye anons etti. Yaklaşık 3 saatin ardından Şahin, polislere teslim olacağını söyledi. Evden çıkmak için hareketlenen Şahin, bu kez arka pencereden çıkarak çalılıklar arasında izini kaybettirdi. Polisin dronla yaptığı aramada, Mustafa Şahin, yaklaşık 1 saat sonra saklandığı serada yakalandı. Gözaltına alınan Şahin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#ANTALYA#Aksu#Gözaltı

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