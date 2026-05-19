Rasim Ozan tutuklandı

Adana merkezli 21 kentte 14 Mayıs sabahı ‘yasadışı bahis’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet ve kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyon düzenlenmişti. MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan Doları (91 milyar TL) seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilmişti. Aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

‘BU HAREKETLİLİK OLAĞAN DEĞİL’

Savcılık dosyasında sadece para alan pasif bir hesap olmadığı belirlenen Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37.7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15.7 milyon lira para girişi gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca e-para ve ödeme kuruluşları analizinde 6 farklı kuruluştan 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Söz konusu para hareketliliği, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmedi.

‘TÜM HAYATIM ARAŞTIRILSIN’

Kütahyalı, hakkındaki suçlamaları reddettiği ifadesinde özetle “Söz konusu para hareketliliği, kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. Benim kredi kartımdan çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Birçok kez işlem yaptığım için meblağ yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarının ne iş yaptığını, nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim. Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz. Hamile eşim ve 12 yaşındaki ikiz kızlarım süreç nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşıyor. Medyada çıkan haberler nedeniyle çocuklarım akran zorbalığına maruz kalıyor. Eşim her gün ağlıyor. Düşük yapmasından korkuyorum. Onları yalnız bırakırsam yaşanacaklardan endişe ediyorum. Hayatta hatalarım oldu ancak gözaltına alınmama neden olacak suçlamaların hiçbirini işlemedim” dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154’ü önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 144’ü dün sabah saatlerinde tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun’un da aralarında bulunduğu 135’i tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Anıl ATAR / DHA)

ROK NEDEN CEZAEVİNDE

RASİM Ozan Kütahyalı’nın tutuklama kararını veren sulh ceza hâkimliğinin, dosyadaki MASAK raporları, para transfer kayıtları ve örgüt yapısına ilişkin değerlendirmeleri dikkate aldığı öğrenildi. Soruşturmada, ‘yasadışı bahis örgütüne ilişkin faaliyetler’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamaları öne çıktı.

HESAPLARI AKTİF GEÇİŞ NOKTASI

Edinilen bilgiye göre, Savcılık, Kütahyalı’nın hesaplarının ‘örgütün para dolaşım sisteminde aktif geçiş noktası olarak kullanıldığı’ kanaatine vardı. Kütahyalı ise ifadesinde tüm hareketlerin kendi kredi kartı borçlarını çevirmek için yapılan işlemler olduğunu savundu. MASAK raporunda, 6 farklı elektronik ödeme kuruluşundan hesaplarına toplam 35.2 milyon lira giriş olduğu, ‘korumalı hesaplar’ olarak değerlendirilen hesaplardan yaklaşık 16.1 milyon lira geldiği, aynı yapı içindeki hesaplara 37.7 milyon lira transfer yapıldığı, hesabına aynı ağdan yaklaşık 15.7 milyon lira geri dönüş olduğu belirtildi.

Savcılığa göre bu döngüsel para akışı, ‘katmanlama’ olarak bilinen kara para aklama yönteminin işareti olarak değerlendirildi. Özellikle yüksek tutarlı girişlerin farklı ödeme kuruluşları üzerinden parçalara bölünerek yapılması dikkat çekti.

SAVCILIĞIN PEŞİNDEKİ SORU

Kütahyalı ifadesinde hesabına gelen paraların kendi kredi kartından çekilen tutarlar olduğunu öne sürerek, “Bu gelen para bana ait benim kredi kartımdan gelen paradır. Kesinlikle bir başkasına veya ödeme kuruluşlarına ait para değildir” şeklinde savunma yaptı. Ancak soruşturma makamları, savunmanın MASAK verileriyle çeliştiği görüşünde. Çünkü dosyada yalnızca para girişleri değil, aynı yapıdaki hesaplarla karşılıklı ve yoğun para transferleri de yer alıyor. Savcılığa göre soruşturmanın kritik noktası da burada başlıyor. Bir hesabın yalnızca finansal sıkıntı nedeniyle kullanılan bireysel kredi kartı sistemi mi olduğu, yoksa suç gelirinin dolaştırıldığı organizasyonun aktif halkası mı olduğu sorusunun cevabı aranıyor.

Kütahyalı’nın hesabının, farklı ödeme kuruluşlarından düzenli yüksek tutarlı para alması, aynı ağ içindeki hesaplara milyonlarca lira göndermesi, ardından aynı yapılardan tekrar para gelişi olması savcılık tarafından ‘örgütsel finans modeliyle uyumlu hareket’ olarak yorumlandı.

Kütahyalı hakkındaki nihai hukuki değerlendirme yargılama sürecinde ortaya çıkacak.

YASADIŞI BAHİS BARONLARINA İKİ BÜYÜK DARBE

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli düzenlenen ‘yasadışı bahis’ operasyonlarında toplam 18.3 milyar TL işlem hacmine sahip 233 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek, dün sosyal medya hesabından “Yasadışı bahis şebekelerine karşı iki büyük darbe birden indirilmiştir. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla yurtdışı bağlantılı yasadışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertilmiştir. 7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur. Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir” ifadelerini kullandı.

10 YASADIŞI BAHİS OFİSİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Antalya’da toplam 10 yasadışı bahis ofisi kurdukları, banka hesaplarında ve kripto varlıklarında yapılan incelemelerde toplam 11 milyar 400 milyon TL işlem hacminin ve hesap hareketlerinin olduğu tespit edildi.