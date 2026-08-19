×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Rasim Ozan Kütahyalı#Adana Cumhuriyet Başsavcılığı#Yasadışı Bahis
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 07:00

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘yasadışı bahis’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘kara para aklama’ soruşturması kapsamında 18 Mayıs’ta tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, tahliye edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kütahyalı’nın avukatı İsmail Mirşad Albayrak dosyaya, soruşturmadaki konumuna ve finansal hareketlerine ilişkin detaylı bilirkişi raporunun eklenmesinin ardından tutukluluğa itiraz etti. Albayrak’ın itirazı üst mahkeme tarafından kabul edildi ve Kütahyalı tahliye edildi.

Gözden KaçmasınSüleymancılar’ın liderinin mezarı açılacakSüleymancılar’ın liderinin mezarı açılacakHaberi görüntüle

Rasim Ozan Kütahyalı, soruşturma kapsamında önce Adana Kürkçüler Cezaevi’ne gönderilmiş, daha sonra ise İstanbul Maltepe Cezaevi’ne nakledilmişti.

Gözden KaçmasınGemideGemideHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rasim Ozan Kütahyalı#Adana Cumhuriyet Başsavcılığı#Yasadışı Bahis

BAKMADAN GEÇME!