ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘yasadışı bahis’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘kara para aklama’ soruşturması kapsamında 18 Mayıs’ta tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, tahliye edildi.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Kütahyalı’nın avukatı İsmail Mirşad Albayrak dosyaya, soruşturmadaki konumuna ve finansal hareketlerine ilişkin detaylı bilirkişi raporunun eklenmesinin ardından tutukluluğa itiraz etti. Albayrak’ın itirazı üst mahkeme tarafından kabul edildi ve Kütahyalı tahliye edildi.