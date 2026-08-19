Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi

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Kütahyalı’nın avukatı İsmail Mirşad Albayrak dosyaya, soruşturmadaki konumuna ve finansal hareketlerine ilişkin detaylı bilirkişi raporunun eklenmesinin ardından tutukluluğa itiraz etti. Albayrak’ın itirazı üst mahkeme tarafından kabul edildi ve Kütahyalı tahliye edildi.

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Rasim Ozan Kütahyalı, soruşturma kapsamında önce Adana Kürkçüler Cezaevi’ne gönderilmiş, daha sonra ise İstanbul Maltepe Cezaevi’ne nakledilmişti.

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