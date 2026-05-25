Rasim Ozan Kütahyalı da tutuklanmıştı! Örgütün işleyişinde çarpıcı detay: 5 lira kullanmışlar

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2024 yılında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik, Serdal Tanak’ın evine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ile dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Tanak’ın cep telefonu şifresini kıran siber polisi, cihazda yaptığı incelemede uluslararası düzeyde yasa dışı bahis şebekesini deşifre etti. Örgütün şeması ve faaliyetlerine ilişkin yapılan yazışmaları inceleyen polis, savcılık izniyle delil toplamaya başladı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Siber polisinin başlattığı teknik ve fiziki takipte, 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği belirlenen örgütün, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.

200 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

Banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları incelendiğinde özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen örgütün, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizi ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde; yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Hakkındaki suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da istenen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına katıldı.

YÜZDE 70 PAY ALIYORMUŞ

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen Selahattin Akın Uzun'un, örgütü yurt dışından yönettiği belirtildi. Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu belirlenen Uzun'un KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital veriler içinse 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin ‘Akın abi’ olarak hitap ettiği Uzun’un, örgüt içindeki kar payının yüzde 70 olduğu, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.

198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde belirlenen adreslere 14 Mayıs'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, Uzun ve Kütahyalı'nın da arasında olduğu 161 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.

AKLANAN PARADAN YÜZDE 10 KOMİSYON

Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında örgüt üyelerinin, aklanan parayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. Kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının da Kapalı Çarşı ve Adana’daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği belirlendi. Kuryenin, parola gibi kullanılan 5 liralık banknotu gösterdiği kuyumcu ve döviz büro yöneticileri, kendi hesaplarına aklanıp gönderilen paraları nakit olarak bu kuryeye valizle teslim ettiği saptandı. Bu yöntemle milyonlarca liralık nakdin döviz, TL ve altına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi. Operasyonda el konulan ve kayyım atanan kuyumcu ve döviz bürolarının, bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.

135 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154'ü 17 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak'ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.