Rasgele öldürmüş

Haberin Devamı

DİŞ hekimi Şeyma Biran (64), geçen cuma akşamı yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine, İstanbul Kadıköy’deki Caferağa Mahallesi, General Asım Gündüz Caddesi’ndeki kliniğinde göğsünden bıçaklanmış, boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Sol elinin içinde de derin bir bıçak kesiği bulunan Şeyma Biran’ın katilini yakalamak için polis çalışma başlattı.



Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kliniği gören bir kamera görüntüsünde, geçen cuma günü saat 16.36’da bir kişinin koşarak çıktığını belirledi. Klinikten çıkan kişinin Ziya Ersoy (50) olduğunu belirledi. Ziya Ersoy’un Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokak’tjaki evine önceki gün operasyon düzenleyen polisler gözaltına aldı.



YAKINLARI ‘DENGESİZ’ DEDİ



İşsiz olduğu belirtilen Ziya Ersoy, gözaltına alındığında psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Ersoy ifadesinde, “Dişlerimdeki sorunlar nedeniyle devlet hastanesinde tedavi görüyordum. Yürürken kapıda diş kliniği yazdığını gördüm. Devlet hastanesinde tedavi görüyordum ama buradan da fikir almak için rasgele içeri girdim. İçeride yalnızdı. Dişlerime baktı ve 11 bin lira tedavi masrafı çıkardı. Konuşurken bir an kendimi kaybettim. İçerideki meyve bıçağını aldığımı hatırlıyorum. Kendime gelince kanlar içinde kaldığını gördüm. Korktum ve kaçtım” dediği belirtildi.



Ziya Ersoy, cinayette kullandığı bıçağı nereye attığını hatırlamadığını söyledi. Polis, Ziya Ersoy’un ifadesini aldıktan sonra yakın çevresi ile bilgi almak için görüştü. Yakın çevresi polise, Ziya Ersoy’un psikolojik sorunları olduğunu, dengesiz davranışlar gösterdiğini, ne zaman ne yapacağının belli olmadığını anlattı. Ziya Ersoy, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.