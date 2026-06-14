‘Rasgele ateş ettim’ yalanı tutmadı

Haberin Devamı

Siirt Kurtalan’da 31 Ekim 2025’te saat 03.00 sıralarında Onur Arı (30), 3 aylık hamile eşi Mine Arı, annesi M.A., amcaları Özgür Arı ve F.A. ile yengesi N.A.’ya tabancayla ateş etti. Mine Arı ile Özgür Arı hayatını kaybetti, yaralılar da tedavileri sonrası taburcu oldu. Gözaltına alınan Onur Arı tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli hakkında fezleke hazırladı. Suçun ağırlığı ve yasal zorunluluklar nedeniyle davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirten Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

‘BASİT YARALAMA DEĞİL’

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin “Hedef gözetmeden rasgele ateş ettim” yönündeki savunmalarını reddetti. Yaralıların hayati önem taşıyan göğüs ve batın bölgelerinden vurulmuş olmaları ve şüphelinin yaralılar yere düştükten sonra öldüklerini düşünerek ateş etmeyi bırakması nedeniyle eylemlerin ‘basit yaralama’ değil, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturduğu kararına varıldı.

Toplanan tüm deliller, otopsi raporları ve Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda hazırlanan fezlekede; Onur Arı’nın, eşi Mine Arı’ya yönelik ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’, amcası Özgür Arı’ya yönelik ‘kasten öldürme’, annesine yönelik, ‘anneye ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, diğer akrabalarına yönelik ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından yargılanması istendi.