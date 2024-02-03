Rasathane’ye deprem ziyareti

Haberin Devamı

Rasathane Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den bilgi alan Kurum, “Çalışmalarımızı bilimin ışığında, biliminsanlarıyla beraber yapacağız. Elbirliğiyle İstanbul’u depreme karşı hazırlayacağız. Lojistik, arama kurtarma alanları, toplanma alanlarının altyapısı ve arama kurtarma ekiplerinin sayısının artırılmasından helikopter pistlerine kadar çalışmalarımızı yaptık. 650 bin konutluk deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Haluk Özener ise “Sayın Murat Kurum’un deprem konusunu önceleyerek bizi ziyaret etmesi, özel ilgi göstermesi çok değerli” diyerek teşekkür etti.

CHP’LİLERDEN OY İSTİYORUM

Kandilli Rasathanesi’nden Çekmeköy’e geçen Murat Kurum, STK temsilcileri, işinsanları ve muhtarlarla buluştu. Sadece İstanbul için çalışacaklarını ve üreteceklerini belirten Kurum, “Beni durdurup konuşan CHP’li kardeşlerimiz, ‘Siz belediyecilikte çok iyisiniz, bizimkiler bu seviyeye çıkamıyor’ dediler. CHP’ye gönül vermiş hemşerilerimizden oy istiyorum. Her İstanbullu’nun oyuna talibiz” diye konuştu.