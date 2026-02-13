Raporda sona doğru... Öncelik geçiş yasası

Haberin Devamı

Rapor taslağına göre komisyonun temel önerisi ‘toplumsal bütünleşme’ kavramı çerçevesinde düzenlendi. 40 sayfa dolayında olması beklenen rapor, partilerin tekliflerinin de eklenmesiyle 500 sayfayı geçiyor. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın tahliye olasılığı açısından önem taşıyan ‘umut hakkı’ konusu, taslak ana metinde bu ifadeyle yer almadı. Ancak partilerin uzlaştığı bölümde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmasına yönelik beklentiler ifade edildi.

SÜRECE ÖZEL GEÇİŞ YASASI

Komisyon, ‘toplumsal bütünleşme’ kapsamında silah bırakan PKK’lıların hukuki yol haritasıyla ilgili yasal mevzuat önerdi. Bu amaçla, terör örgütünün bütün bileşenleriyle lağvedildiği ve Türkiye devleti açısından bir tehdit olmaktan çıktığı devlet kurumlarınca rapor edildiğinde bu yasa teklifinin Meclis gündemine getirilmesi hedefleniyor. ‘Teyit ve tespit’ mekanizmasının Milli İstihbarat Teşkilatı veya güvenlikten sorumlu bakanlıkların raporuyla işletilebileceği belirtildi. Meclis komisyonu, sürece özgü ve sadece feshedilen örgüt üyelerini kapsayacak geçici bir ‘geçiş yasasıyla’ yol alınmasını öngörüyor.

4 BİN 200 PKK’LIYA TAHLİYE

Komisyon raporu oylandıktan sonra geçiş yasasının gelecek ay Meclis Genel Kurulu’ndan çıkarılması planlanıyor. Çıkarılacak yasayla dağlarda bekleyen PKK’lılardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların ülkeye dönüşlerinin sağlanması ve örgütün varlığı sona erdiğinden ‘PKK terör örgütü üyeliği, örgüt propagandası ve örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün amacı doğrultusunda çalışmak’ suçlamasıyla cezaevinde bulunanların tahliye olması bekleniyor. Halen cezaevlerinde 4 bin 200 dolayındaki mahkûm ‘PKK ve bağlantılı’ suçlamalarla hapis yatıyor.

DEMOKRATİKLEŞME TALEBİ

Raporda ayrıca ‘Demokratikleşme’ başlığı altında Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasaları başta olmak üzere siyasi reformlar ile Ceza Muhakemesi Yasası, Türk Ceza Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve infaz hukukunda özgürlükleri genişletecek düzenlemelerin gündeme alınması, kayyum uygulamasında tartışma yaratan boşlukların giderilmesi önerildi.

KURTULMUŞ: PARTİLERE SON ŞEKLİ GÖNDERİLECEK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, nihai toplantı konusunda dün gazetecilerin soruları üzerine, “Planlandığı gibi süreç gidiyor. Komisyonda olan bütün partilerin temsilcilerine raporun nihai şekli gönderilecektir. Tabii ki yine 50 arkadaşımızı toplayarak rapor hakkındaki müzakere yapılacak, oylamayla birlikte rapor tamamlanarak bu süreç bütünüyle nihayete ermiş olacaktır” dedi.

Öte yandan Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yazım ekibi üyelerini ayrı ayrı kabul etti. Kurtulmuş, sırasıyla CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya’yla görüştü. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir görüşmeden ayrılırken, “Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var” dedi. YYP Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise “Rapor, son halini vermeye yakın olduğu için parça parça ortaklaştığımız şeylerin bir bütün haline getirilmesine dair görüştük” açıklamasını yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise özel bir görüşme yapıldığını söyledi.

CEZAEVLERİNDE KAÇ MAHKÛM VAR

Cezaevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, önceki gün Meclis’te yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla Türkiye cezaevlerinde 410 bin 400 hükümlü, tutuklumuz bulunuyor. Bunlardan 17 bin 911’i terör, 386 bin 210’u da adli ve oranladığımız zaman ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü, tutukluların sadece yüzde 4.4’ü terör suçlarından ceza infaz kurumlarında, bunun dışında kalanları adli mahkûm” dedi. Terör dosyalarından 11 bine yakın kişi FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması’ndan suçlanırken, bin dolayında DEAŞ, 280 DHKP-C ve bin 100 dolayında diğer örgüt üyeliği kapsamında mahkûm bulunuyor.





Başkanı olduğu Slovenya Ulusal Meclisi’nde Filistin’in tanınması için olağanüstü çaba gösteren Urska Klakocar Zupancic, TBMM ziyaretinde kıyafet tercihiyle evsahibi Numan Kurtulmuş’a jest yaptı. Konuk Meclis Başkanı, beyaz elbisesini tamamlayan kırmızı ayakkabı ve kırmızı takılarıyla Ankara ziyaretini gerçekleştirdi. Evsahipleri de Zupancic’in Türk bayrağına gönderme yapmasından memnuniyet duydu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Slovenya Meclisi’nde Filistin’in tanındığı oturumda muhalefetin engelleme girişimlerini boşa çıkarması ve gösterdiği güçlü irade nedeniyle konuk başkana teşekkür etti. Urska Klakocar Zupancic de Filistin’in bütün dünyada tanınması, toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini vurgularken, “Gazze’nin Batı Şeria’dan ayrılması kabul edilemez. Orada iki devletli çözümden başka çözüm yolu yoktur” dedi.

