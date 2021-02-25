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AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 19:05 | Son Güncelleme:

Rapor yayımlandı! Türkiye 2. oldu

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Rapor yayımlandı! Türkiye 2. oldu
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Türkiye, 18-24 Şubat tarihleri arasında Avrupa'da en fazla iç hat uçuşu yapılan 2. ülke oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş trafiği raporuna göre, listenin ilk sırasında 687 uçuşla yer alan Fransa'nın ardından Türkiye, iç hatlarda 538 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş yapılan 2. ülke oldu.

Türkiye'yi 507 uçuşla Norveç takip etti. Listenin 4. sırasında 463 uçuşla İspanya, 5. sırasında ise 395 uçuşla Almanya yer aldı.

Raporda, 2019 yılına göre Fransa ve Norveç'in günlük uçuş sayısının yüzde 34, Türkiye'nin ise yüzde 41 azaldığı kaydedildi.

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