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Rapor parası ne zaman yatar ve nereden alınır? E-Devlet rapor parası sorgulama ekranı

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Rapor parası ne zaman yatar ve nereden alınır E-Devlet rapor parası sorgulama ekranı

Rapor parası ne zaman yatar sorusu, 2 günden fazla iş göremezlik raporu alan ve hamilelik sürecini tamamlayan pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Rapor parası çekmek için paranın hesaplarına ne zaman yattığını E-Devlet üzerinden öğrenebilecek olan çalışanlar, buna göre PTT şubelerine uğrayabilecek. Peki, SGK'nın yatıracağı rapor parası ne zaman hesaplara geçer? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Rapor parası, hamilelik, hastalık, iş kazası gibi durumlarda çalışan hakkının SGK tarafından ödenen tutarı ifade etmektedir. SGK tarafından hesaplara yatırılan rapor parası, PTT üzerinden çekilebiliyor. Rapor parası hesaplama işlemi de kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, rapor parası ne zaman yatar? İşte, E-Devlet rapor parası sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

RAPOR PARASI NEDİR?

Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.

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RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELER?

İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekiyor. 1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Aldığınız raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporunuzda bir teşhis yoksa, SGK size para ödemesi yapmaz. Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.

RAPOR PARASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

RAPOR PARASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT’ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT’ye giderek rapor parasını alır.

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 RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Rapor parasını hesaplamak için öncelikle ilk üç aylık brüt gelir toplanır. Son üç aylık prim günü toplanır. Raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılır. 2 çıkartılmasının sebebi rapor parasının raporun ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir, son üç aylık prim gününe bölünür. Çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı (-2 gün de hesaplanır) çarpılır. Çıkan sonuç ayakta tedavi olması halinde 2 ile çarpılıp 3’e bölünür ve alacağınız rapor parasını bulmuş olursunuz. Rapor parasını E-Devlet şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

 

 

 

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