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Rapor oyunu tutmadı

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#Kırşehir#Boztepe#Ağır Ceza Mahkemesi
Rapor oyunu tutmadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

Hamdi Aydoğan’ı iple boğan Bayram Erdoğdu, mahkemedeki savunmasında köpekten ‘öldür’ talimatı aldığını söyledi. Erdoğdu’nun avukatının talebi üzerine alınan akıl sağlığı raporu mahkemeye sunuldu. Akli dengesi yerinde çıkan Erdoğdu’ya ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezaları verildi.

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Kırşehir Boztepe’de yaşayan besici Hamdi Aydoğan (30), geçen yıl 31 Temmuz’da ayrıldığı evine dönmedi. Ailenin ihbarıyla başlatılan dron destekli aramalarda 2 Ağustos’ta Aydoğan, boş arazide ölü bulundu. İlk otopsi raporunda Aydoğan’ın iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Aydoğan’ın en son, besici Bayram Erdoğdu (31) ile görüştüğü belirlendi. Tutuklanan şüpheli Erdoğdu, hakkında ‘kasten öldürme’ ve Aydoğan’ın 4 ineğini yağmalamaya çalıştığı gerekçesiyle de ‘yağma’ suçundan dava açıldı. Erdoğdu’nun avukatının talebiyle alınan sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor mahkemeye sunuldu. Raporda Erdoğdu’nun akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

TARTIŞMA BORÇ MESELESİNDEN ÇIKMIŞ

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Hamdi Aydoğan’ı öldürdüğünü itiraf eden Bayram Erdoğdu, “Hamdi ile aramızda alacak-verecek meselesi vardı. Kendisinden 4 büyükbaş hayvan aldım ve boş senede imza attım. Atarken de sözlü olarak 40 bin TL olarak fiyat belirledik. Sonrasında Hamdi ona olan borcumun 300 bin TL olduğunu söyledi. Kendisine güvendiğim için boş senede de imza atmıştım. Bunun üzerine tartışmaya başladık. O anlık öfkeyle, yerde bulunan baltayla önce kafasına vurdum, bayıldı. Sonra köpeğimin bana, ‘Bence öldürmelisin, yoksa o seni öldürecek’ demesi üzerine eşeğimin boğazındaki iple boğarak öldürdüm” diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanık Erdoğdu’yu ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘yağma’ suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Rapor oyunu tutmadı

Hamdi Aydoğan

 

‘KÖPEĞİMİN TALİMATI ÜZERİNE YAPTIM’

- Hamdi Aydoğan’ı iple canice boğarak öldüren Bayram Erdoğdu, mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezalarına itiraz ederek “Köpeğimin talimatı üzerine öldürdüğüm davada bana verilen cezayı kabul etmiyorum. Ben talimat üzerine kendisini öldürdüm” ifadelerini kullandı. 

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#Kırşehir#Boztepe#Ağır Ceza Mahkemesi

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