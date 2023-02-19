Rapor bilmecesi

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Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hasar Tespit Ekibi Adıyaman Koordinatörü Altan Özmen, kent genelinde 400 ekip ve 800 personelle çalışmaların devam ettiğini söyledi. Özmen, şehir merkezindeki 26 bin binada yapılan incelemeler sonucunda 1328 binanın yıkıldığı, 400 binanın acil yıkılması gerektiği, 3 bin 843 binanın ağır hasarlı, 2 bin 182 binanın orta hasarlı ve 15 bin civarında binanın da az hasarlı ve hasarsız olduğunun tespit edildiği bilgisini verdi.

Haşim KILIÇ ve Selahattin SÖNMEZ Adıyaman'dan bildiriyor...



‘BAZILARI HATALI’



Binalara ait raporlar hazırlanırken, vatandaşı da “Evim yıkılacak mı?” korkusu sarmış durumda. Birçok vatandaş evlerinin ağır hasarlı olmadığı gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü’ne itiraz ediyor. Şehirde saha incelemesi yapan Bursa İnşaat Mühendisleri Odası ekipleri de verilen ağır hasarlı raporların bazılarının hatalı olduğunu söylüyor. Çalışmalara katılan Zeynel Candan Çalapkulu, bazı ağır hasarlı raporu verilen binaların az hasarlı bile olmadığını belirterek şunları söyledi:

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“Biz burada teknik bir inceleme yapıyoruz. İnsanlar bize geliyor. Mesela evi yeni olan bir vatandaş geldi ve ağır hasarlı raporu verildiğini söyledi. Bu vatandaşın evinde inceleme yaptığımızda şeklen kötü görünmesine karşın, az hasarlı raporu bile verilmemesi gerektiğini tespit ettik ama ağır hasarlı olarak belirtilmiş. Biz makyaja değil, iskelete bakıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlar, belirtilen itiraz süreleri içinde mutlaka gidip itirazlarını yapsınlar.”

30 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ



Altan Özmen, Adıyaman genelindeki incelemenin tamamlanmasının ardından raporların muhtarlıklara askıya çıkacağını ve 30 gün içinde itiraz edilebileceğini söyledi.

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BİNALARA KAREKOD



Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekipler, Hasar Tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, kontrolünü yaptıkları binaların girişlerine karekod etiketleri yapıştırıyor. Depremzedeler ise bu karekodları cep telefonlarıyla okutarak oturduğu binanın hasar durumunu öğrenebiliyor. (Feyat ERDEMİR / DHA)