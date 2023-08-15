Rapor alamadı doktora saldırdı

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İzzettinoğlu, yaptığı muayenin ardından A.C.’nin göz sağlığının gemi adamı belgesi için yeterli düzeyde olmadığını söyledi. İddiaya göre taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.C. ve kardeşi doktor İzettinoğlu’na saldırdı. İzzettinoğlu da kendini korumak için karşılık verdi. O anlar İzzettinoğlu’nun sekreteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde İzzettinoğlu’nun “Sizi dışarı alalım” dedikten sonra bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı ve buna karşılık verdikten sonra iki şüpheli tarafından darbedildiği görüldü. Doktor İzzetinoğlu, ‘beyaz kod’ verirken, sağlık raporu alıp şikayetçi oldu. 30 yıldır göz doktoru olduğunu belirten İzzettinoğlu, “Sözlü saldırılara maruz kaldığımız daha önce oldu ama ilk kez böyle bir şey başıma geldi” diye konuştu. Boynu, gözü, başı ve kulağında yaralanmalar olduğu belirlenen İzzettinoğlu’nun geceyi hastaneye geçireceği öğrenildi.