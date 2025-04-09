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Rapçi Massaka’ya klip baskını

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#Almanya#Massaka#Kreuzberg
Rapçi Massaka’ya klip baskını
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:00

‘Massaka’ olarak tanınan rapçi Murat İlhan, iddiaya göre suç örgütü lideri Barış Boyun’un adının geçtiği bir klip nedeniyle gözaltına alındı.

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Almanya’da gurbetçi ailelerin çocukları tarafından kurulan Berlin Kreuzberg merkezli ‘36 Boys’ çetesi, ilerleyen yıllarda içlerinden çıkan rapçilerle gündeme geldi. 2000’li yılların ortasında kurulan ‘Massaka36’ adlı rap grubu, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Grubun öne çıkan ismi Murat İlhan, ‘Massaka’ lakabıyla bilinir hale geldi ve dijital platformlarda milyonlarca dinlenme sayısına ulaştı. Sert söylemleriyle dikkat çeken İlhan, zaman zaman Türkiye’ye gelerek burada klipler çekti ve yerli rapçilerle işbirlikleri yaptı.

Rapçi Massaka’ya klip baskını

Geçen günlerde ‘Massaka’ya ait olduğu öne sürülen bir klip yayınlandı. Söz konusu klipte, İstanbul’da birçok suça karıştığı belirtilen ve halen İtalya’da tutuklu bulunan motosikletli sokak çetesi ‘Boyunlar’ın lideri Barış Boyun’un ismine yer verildiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesi harekete geçti. Yürütülen çalışmayla Murat İlhan, suç ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımlaması sebebiyle 6 Nisan gecesi Pendik’te gözaltına alındı.

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#Almanya#Massaka#Kreuzberg

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