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Rapçi ‘Massaka' adliyeyede

Güncelleme Tarihi:

#Masaka#Barış Boyun#İstanbul
Rapçi ‘Massaka adliyeyede
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 12:10

İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayınlayan ve 'Massaka' olarak bilinen M.İ., adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi. Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Masaka#Barış Boyun#İstanbul

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