Ranzadan düşen 16 aylık Yasin'den acı haber

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Olay, 20 Aralık’ta Afetevler Mahallesi'nde, bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. 16 aylık Yasin Nas, uyurken ranzadan düştü. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yasin bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen minik Yasin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Yasin Nas, dün akşam saatlerinde yapılan bütün müdahaleye karşın kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yasin bebek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.