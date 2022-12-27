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Ranzadan düşen 16 aylık Yasin'den acı haber

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#Siirt#Ranza#Çocuk Ölümü
Ranzadan düşen 16 aylık Yasinden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 11:58

Siirt’te bir hafta önce ranzadan düşüp beyin kanaması geçiren 16 aylık Yasin Nas, tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi.

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Olay, 20 Aralık’ta Afetevler Mahallesi'nde, bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. 16 aylık Yasin Nas, uyurken ranzadan düştü. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yasin bebek, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen minik Yasin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yasin Nas, dün akşam saatlerinde yapılan bütün müdahaleye karşın kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yasin bebek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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#Siirt#Ranza#Çocuk Ölümü

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