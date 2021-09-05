Rant hırsına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli’nin Rize’nin 70 yıllık hayali olduğunu belirterek, “Tünel sayesinde 14 kilometreyi bulan ve yarım saat süren ulaşım artık 4.5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecek” dedi. “Küresel iklim değişikliği Karadeniz gibi yerlerin önemini daha da arttırıyor. Bunun için toprağımıza, yeşilimize, suyumuza, denizimize, insanımıza sahip çıkacağız. Geçmişte şahit olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadesini kullanan Erdoğan, Rize’de yapılan açılış töreninde şunları söyledi:



HER İL CANIMIZDAN BİR PARÇADIR

“Deprem, sel ve toprak kayması bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle ülkemizin kaderidir. Karadeniz bölgemiz, Rize’miz yakın zamanda bu tür afetlerle karşılaşmıştır. Yaraları sarıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinin her biri canımızdan bir parçadır. 378 afet konut, 10 dükkan ve 4 çay alım evi inşa ediyoruz. Konut sayısı 548’i bulmaktadır. Rize’mizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için de önemli adımlar attık. 18 hektarlık alanda 1.252 konut ve 360 ticari birim inşa edecek projeyi başlatıyoruz, yakında ihalesine çıkılacak.



ESTETİK BİR RİZE BIRAKACAĞIZ

Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi Rize bıraktı. Biz de evlat ve torunlarımıza, sonraki nesillere çok daha güzel, estetik, hayat kalitesi yüksek bir Rize bırakmakta kararlıyız. Küresel iklim değişikliği Karadeniz gibi yerlerin önemini daha da arttırıyor, bunun için toprağımıza, yeşilimize, suyumuza, denizimize, insanımıza sahip çıkacağız. Geçmişte şahit olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz.



2023 SEÇİMLERİNE HAZIRLANIYOR MUYUZ?

Cumhur ittifakı olarak birlik beraberlik içerisinde 2023 seçimlerine hazırlanıyor muyuz? Bölünmeye asla fırsat vermeyeceğiz. Salgın ve afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik. Bu müsibetler başka bir ülkede yaşansa emin olun, ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı. Allah’ın izniyle biz kalktık.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ATIKLARI

Bütün bu felaketleri temizleyerek, yolumuza devam edeceğiz. Rize’nin uşakları bu muhaliflere, bu muhalefete, bu terör örgütlerinin atıklarına pabucu bırakmaz. Girdiğimiz her mücadeleyi kazandık, kazanacağız.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde vefat eden Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Kurucusu, Güneysu Merkez Camisi emekli vaizi Osman Yılmaz’ın (76) cenazesine de katıldı.

YARIM SAATLİK YOLU BEŞ DAKİKAYA DÜŞÜRÜYOR

Kent merkezi ile Salarha Vadisi’ni birbirine bağlayan 2 bin 958 metre uzunluğa sahip Salarha Tüneli, bağlantı yolları ve 3 köprü ile birlikte 4.3 kilometreye ulaşıyor. Proje kapsamında ayrıca toplam 230 metre uzunluğunda, ön germeli kiriş sistemine sahip 3 köprü bulunuyor. Salarha Tüneli, bölgedeki 13.4 kilometre uzunluğundaki mevcut yolla 30 dakikada sağlanan ulaşımı, mesafenin 4.5 kilometreye kısalmasıyla sadece 5 dakikaya düşürüyor. Böylece hızlı ve güvenli trafik akışının sağlanmasıyla zamandan 50 milyon, akaryakıttan 16.5 milyon olmak üzere yıllık toplam 66 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı da 6 bin 531 ton azaltılacak.



TÜM OYUNLARI BOZDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Toplantısı’nda da özetle şunları söyledi: “Gazete kupürleri üzerinden partimizi kapatmaya kalktılar. Cumhuriyet mitingleri altında darbe çağrısı yaptılar. 15 Temmuz’da darbe yapmaya kalktılar. Ekonomimize yönelik operasyonlardan çukur eylemlerine kadar envai çeşit saldırıya maruz kaldık. Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle tüm oyunları birer birer bozduk.

CHP nasıl 27 Mayıs’a giden yolu yalan ve provokasyonlarla döşemiş ise, bugün de aynısını nefret siyasetiyle yapıyor. Son dönemde iftira kampanyalarının amacı 2023’e giden süreçte siyaset dışı aktörlere alan açmaktır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla mahalle kıraathanesinde çay içip sohbet etti.

GEZİCİLERLE BERABERSİN

Dolmabahçe Sarayı’nın makam olarak kullandığım yerde tam karşı duvarına, ‘zulüm 1453’de başladı’ diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun.”

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