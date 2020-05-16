Random Ne Demek? Random Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce kökenli bir kelime olarak Random kelimesi Türkçeye son dönemlerde yerleşmiş bir sözcüktür. TDK üzerinden bakıldığı zaman ise anlamı, ‘Rastgele, tesadüfi ya da gelişigüzel’ şeklinde karşılık bulunmaktadır.

Random Ne Demek?

İngilizce üzerinden Türkçeye çevrilmiş hali ile Random kelimesine bakılacak olduğunda, ‘Tesadüfi ya da gelişigüzel ya da rastgele’ sözcükleri üzerinden ifade edilmektedir. Aynı zamanda günümüzde internet ve benzeri evrensel alanlarda sıkça karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

Özellikle klavyedeki tuşlara rastgele basarak bir kelime yazmak, ‘random’ şeklinde Türkçede ifade etmektedir. Sosyal medyadaki pek çok farklı platformda ‘Random atmak’ olarak klavye üzerinde farklı harflere hızlıca basmak şeklinde ifade edebilir. Aynı zamanda programlama ile uğraşan kişiler için rastgele numara seçme gibi bir ifade üzerinden de ele alındığını söylemek mümkündür.