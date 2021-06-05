Randevularda yoğunluk açıklaması: İşgücü desteği verdik

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Toplam randevu kapasitesi 206 bin kişi olup, pandemi tedbirleri kapsamında esnek/dönüşümlü çalışma uygulaması ile günlük 145 bin 142 vatandaşımıza randevu verilmektedir. 17 günlük tam kapanma sonrasında yoğunluk yaşanan İstanbul, Ankara , İzmir, Gaziantep, Bursa, Şanlıurfa’da ek tedbirlerle acil başvurular karşılanmaktadır. Randevu doluluk oranı İstanbul genelinde yüzde 60, günlük 4 bin randevu kapasiteli İstanbul-Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezi’nde ise yüzde 16’dır. Yoğunluk Ankara’da yüzde 40 ve İzmir’de ise yüzde 70 oranındadır” denildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de şu açıklamayı yaptı: “Web tapu sistemi ile günlük ortalama 20 bin adet tapu işlemi doğrudan vatandaşlarımız tarafından başlatılmakta ve pandemi önlemleri ile esnek çalışma sistemi de dikkate alındığında işlemlerin büyük kısmı aynı gün, yoğunluğun en fazla olduğu durumlarda birkaç gün içerisinde tapu işlemleri tamamlanmaktadır. Web tapudan memnuniyet oranı yüzde 88’dir. Yoğunluk tespit edilen müdürlüklerimize işgücü desteği verilerek, işlemler zamanında tamamlanmıştır.”

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