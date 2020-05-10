Randevu defterimiz doldu

‘HER ŞEYİMİZ TAMAM’

İstanbul Fatih’te kuaförlük yapan Mahmut Yüksekyol, yarın için hazırlıklarını tamamlayan bir esnaf. 50 gündür dükkânının kapalı olduğunu söyleyen Yüksekyol, işbaşı yapacağı için heyecanlı olduğunu söyledi: “Bu süreçte hiç tıraş yapmadık. Pazartesi için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Tek kullanımlık havlu, dezenfektan, maske gibi ürünleri aldık. Tıraş sırasında kullanmak için yüz koruyucu siper maske aldık. Müşterilerimiz de randevu için arıyor. Birkaç günde tıraş edeceğimiz kotayı şimdiden doldurduk.” Başka bir kuaför de, “Bütün müşterilerimize randevu sistemine geçtiğimizi, randevuya saatlerinde gelmelerini, randevu saatine kadar evlerinde beklemelerini söyledik. Şu anda en erken perşembe ve cuma gününe randevu verebiliyorum” dedi.

‘MASKESİZ GİTMEYİN’

İstanbul’da yaklaşık 20 bin civarında berber ve kuaför olduğunu, yaklaşık 80 bin kişinin bu sektörde çalıştığını söyleyen İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, şu uyarıları yaptı: “İlçe belediyeleri aracılığıyla kuaförlerin çoğu dezenfekte edildi. Vatandaşlarımız mutlaka randevu alsın. Müşteriler kuaföre giderken yanında maskelerini götürsün. Bildikleri kuaföre gitsinler.”

KUAFÖRLER YARINA HAZIR



Maskeler, siperlikler, önlükler alındı, dükkanlar köşe bucak dezenfekte edildi.

KULLAN AT HAVLULAR ALINDI



Kuaför ve berberler, koronavirüs önlemleri doğrultusunda şart getirilen tek kullanımlık havluları hazırladı. Şimdi hevesle müşterilerini bekliyorlar.