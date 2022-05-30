Rampada geri kayan Ã§Ã¶p kamyonu devrildi

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Olay saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda BarÄ±ÅŸ Mahallesi 1850 Sokak Ã¼zerinde meydana geldi. Gebze Belediyesine ait Z.M.Ã–. yÃ¶netimindeki 34 BAH 511 plakalÄ± Ã§Ã¶p kamyonu rampa Ã§Ä±karken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼nÂ direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geriye doÄŸru kaymaya baÅŸladÄ±.

Bu sÄ±rada aracÄ±n arkasÄ±nda gÃ¶revli iki temizlik personeli araÃ§tan atladÄ±. Ã‡Ã¶p kamyonu, bir sÃ¼re kontrolsÃ¼z ÅŸekilde geriye gittikten sonra devrildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve aracÄ±n arkasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iki iÅŸÃ§i kazadan yara almadan kurtuldu.Â