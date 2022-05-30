HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rampada geri kayan çöp kamyonu devrildi

#Kocaeli#Rampa#Çöp Kamyonu
Rampada geri kayan Ã§Ã¶p kamyonu devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilÃ§esinde rampa Ã§Ä±karken sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini yitirdiÄŸi Ã§Ã¶p kamyonu geriye doÄŸru kaydÄ±ktan sonra devrildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve aracÄ±n arkasÄ±nda bulunanÂ iki iÅŸÃ§i kazadan yara almadan kurtuldu. Â

Haberin DevamÄ±

Olay saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda BarÄ±ÅŸ Mahallesi 1850 Sokak Ã¼zerinde meydana geldi. Gebze Belediyesine ait Z.M.Ã–. yÃ¶netimindeki 34 BAH 511 plakalÄ± Ã§Ã¶p kamyonu rampa Ã§Ä±karken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼nÂ direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geriye doÄŸru kaymaya baÅŸladÄ±.

Bu sÄ±rada aracÄ±n arkasÄ±nda gÃ¶revli iki temizlik personeli araÃ§tan atladÄ±. Ã‡Ã¶p kamyonu, bir sÃ¼re kontrolsÃ¼z ÅŸekilde geriye gittikten sonra devrildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve aracÄ±n arkasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iki iÅŸÃ§i kazadan yara almadan kurtuldu.Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Kocaeli#Rampa#Çöp Kamyonu

BAKMADAN GEÃ‡ME!

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
TÃ¼rkiye Mavi BayraklÄ± Plaj sayÄ±sÄ±nda bu yÄ±l da yÃ¼zleri gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼ Yerimiz deÄŸiÅŸmedi ama plaj sayÄ±sÄ± arttÄ±...

Türkiye 'Mavi BayraklÄ± Plaj' sayÄ±sÄ±nda bu yÄ±l da yüzleri güldürdü! Yerimiz deÄŸiÅŸmedi ama plaj sayÄ±sÄ± arttÄ±...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: TÃ¼rkiye iÃ§in emsal karardÄ±r derhal harekete geÃ§ilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardÄ±r derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BÄ°R SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
TÃ¼rkiye Mavi BayraklÄ± Plaj sayÄ±sÄ±nda bu yÄ±l da yÃ¼zleri gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼ Yerimiz deÄŸiÅŸmedi ama plaj sayÄ±sÄ± arttÄ±...

Türkiye 'Mavi BayraklÄ± Plaj' sayÄ±sÄ±nda bu yÄ±l da yüzleri güldürdü! Yerimiz deÄŸiÅŸmedi ama plaj sayÄ±sÄ± arttÄ±...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: TÃ¼rkiye iÃ§in emsal karardÄ±r derhal harekete geÃ§ilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardÄ±r derhal harekete geçilmeli

#Google