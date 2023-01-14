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Rami Kütüphanesi’ne ilk günden yoğun ilgi

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#Rami Kütüphanesi#Şifahane#Yazma Eserler Kütüphanesi
Rami Kütüphanesi’ne ilk günden yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 15:59

Açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen, İstanbul’un en büyük Avrupa’nın ise sayılı kütüphanelerinden olan Rami Kütüphanesi, açılış sonrası ilk gün yoğun ilgi ve beğeni gördü.

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Rami Kütüphanesi’ne ilk günden yoğun ilgi

Vatandaşlar soğuk havaya rağmen, sabah erken saatlerden itibaren Rami Kütüphanesi’nin giriş kapıları önünde uzun sıralar oluştururken, özellikle gençler kütüphanede bulunan okuma ve çalışma salonlarını tamamen doldurdu. Rami Kütüphanesi’ne aileleri ile gelen vatandaşlar kütüphane bahçesinde hatıra fotoğrafları çektirirken, Rami Kütüphanesi bünyesindeki başta Atatürk İhtisas Kütüphanesi, Şifahane ve Yazma Eserler Kütüphanesi olmak üzere tüm bölümleri de dolaşma fırsatı yakaladılar.
Rami Kütüphanesi’ne ilk günden yoğun ilgi

7 gün 24 saat hizmet verecek olan Rami Kütüphanesi’nde 2 milyon civarında kitap bulunuyor. 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olan Rami Kütüphanesi, 51 bin metrekarelik peyzaj alanıyla Avrupa’nın en büyük kapalı peyzaj alanına sahip kütüphanesi ünvanına sahip. 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesi olan komplekste vatandaşlar için çorba ve çay dağıtımı yapan noktalar da bulunuyor.

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#Rami Kütüphanesi#Şifahane#Yazma Eserler Kütüphanesi

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