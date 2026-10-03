Rami Kütüphanesi’nde ‘Ailefest’ buluşması

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın ilanını duyurduğu ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ kapsamında Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından 26 Eylül’de Rami Kütüphanesi’nde başlayan Ailefest festivali, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Çocuklardan ebeveynlere, gençlerden büyükanne ve büyükbabalara kadar farklı kuşakları aynı çatı altında toplamayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan festivalde aileler, çocukları sportif ve kültürel birçok etkinliğin yer aldığı festivalde doyasıya eğlenerek birlikte vakit geçiriyor.

KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE HERKES SEVDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliği’nin destekleriyle gerçekleştirilen festivalde ailelerin çocukların gelişim dönemindeki rolüne dikkat çekiliyor. Festivale 2 yaşındaki kızı Naz ile katılan Nurdan Aktürk, “Bizim üçüncü günümüzdü, evimiz de yakın olunca üç kere geldik. Çok eğlenceli, dolu dolu, keyifli geçti. Yetişkinlere göre de çok güzel etkinlikler var. Keyif aldık, tüm ailelere tavsiye ederim üstelik ücretsiz, çocukların çok keyif alacağı bir yer” dedi. 3 yaşındaki oğlu Kuzey ile festivalde eğlenen Buse Üstüntaş ise “Önceden de gelmiştik, çok eğleniyoruz ailelere tavsiye ediyorum tam çocuklar için renkli ve onları çok mutlu edecek bir yer olmuş” diye konuştu.

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6 EKİM’E KADAR

SÜRECEK Çocukların aileleri ile eğlenip zaman geçirebileceği renkli boyama etkinliklerinden ahşap boyama atölyelerine, ödüllü sportif etkinliklerden farklı kültür sanat etkinliklerine kadar geniş ve eğlenceli etkinliklerle ücretsiz olarak Rami Kütüphanesi’nde devam eden Ailefest, 6 Ekim’de sona erecek.

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LEZZET GEÇİDİ

Festival alanında oluşturulan “Festival Lezzetleri” bölümü de ailelerin buluşma noktalarından biri oluyor. Geleneksel Türk mutfağından örneklerin yanı sıra dünya mutfaklarından farklı tatlar ziyaretçilere sunuluyor. Festival kapsamında bir milyonu aşkın ziyaretçinin Rami Kütüphane si’nde ağırlanması bekleniyor.

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