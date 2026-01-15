×
Rami Kütüphanesi 3 yaşında

Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 07:00

İSTANBUL’un en büyük kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi, açılışının 3’üncü yılını geride bıraktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi’nin 3 yıllık performansını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Bakan Ersoy paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete sunduğu Rami Kütüphanesi’nin kısa sürede İstanbul’un en yoğun ilgi gören kültür merkezlerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. Ersoy, “3 yılda; 7.7 milyonu aşkın ziyaretçi, 2.9 milyar etkileşim, 8 bin 36 etkinlik, 2 milyonun üzerinde katılımcı, 302 bin ödünç kitap. Konferanslardan sergilere, çalıştaylardan sinema ve konserlere kadar pek çok etkinlik, Rami’nin nasıl yaşayan bir merkez haline geldiğini açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı. 

 

