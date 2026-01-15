Rami Kütüphanesi 3 yaşında

Haberin Devamı

Bakan Ersoy paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete sunduğu Rami Kütüphanesi’nin kısa sürede İstanbul’un en yoğun ilgi gören kültür merkezlerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. Ersoy, “3 yılda; 7.7 milyonu aşkın ziyaretçi, 2.9 milyar etkileşim, 8 bin 36 etkinlik, 2 milyonun üzerinde katılımcı, 302 bin ödünç kitap. Konferanslardan sergilere, çalıştaylardan sinema ve konserlere kadar pek çok etkinlik, Rami’nin nasıl yaşayan bir merkez haline geldiğini açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.