Rami Kuru Gıda Hali'nde 'gergin' yıkım devam ediyor

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Eyüpsultan Rami'de bulunan Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları çerçevesinde, Rami Kuru Gıda Hali'nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz aylarda bazı esnafın boşalttığı dükkanlarda yıkım başlatıldı. Taşınmak için ek süre isteyen esnaf, yıkımın durdurulması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, binden fazla dükkânın bulunduğu halde yalnızca 16 dükkan için yıkımı durdurma kararı verdi. Esnafa verilen sürenin dolmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı. Sabah saatlerinde zabıta ve belediye ekipleri iş makineleri ile yıkıma devam etti. Daha önce boşaltılan dükkanlar yıkılırken, boşaltılmayan dükkanlardaki mallar ise belediye ekipleri tarafından kamyonlar ile Yediemin Depolarına taşındı. Öte yandan çevrede yine çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

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"MALIMIZ İÇERİDEYKEN DÜKKANLARIMIZI YIKIYORLAR"

Dükkanını henüz boşaltmayan Gencay Şeker, "Malımız içerideyken dükkanlarımızı yıkıyorlar. Yürütmeyi durdurma kararımız da var. Kimseyi muhatap almıyorlar. 12'nci ayın sonuna kadar zaman versinler. Ürünlerimizi azaltalım, kendimize yer bulalım istiyoruz. Mallarımızı alıp gidiyorlar, nereye gittiğini bilmiyoruz" dedi.

"SADECE BİRAZ ZAMAN İSTİYORUZ"

Muhammet Burak Bekar adlı esnaf ise "Dozerlerle gelip yıkıyorlar. Biz, sadece biraz zaman istiyoruz. Mallarımızı alıp gideceğiz. Bize verilen yerin elektriği, suyu bağlı değil. Kepenkleri çalışmıyor. Dükkanlar hazır olmadığı için gidemiyoruz. Kayabaşı'nda, bayırın tepesine bir yer yapmışlar. Ne kamyon ne TIR girer. Kar yağsa arabalar çıkmaz. Hiçbir tutanak tutulmadan mallarımızı alıp götürüyorlar" diye konuştu.