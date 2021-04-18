Ramazan'ın ışığını yakalayın

Geçtiğimiz yıl dünyanın farklı coğrafyalarında yoğun ilgi gören ve 8 farklı ülkeden, 1000’e yakın fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, bu sene de Ramazan ayının heyecanını ve ruhunu en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak.



Öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi Ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada her kategorinin kazananları için belirlenen DSLR fotoğraf makinesi, aksiyon kamerası, Instax fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller de öğrencileri bekliyor olacak.



Ramazanın Işığını Yakala, 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması için 13 Nisan’da başlayan başvurular, 12 Mayıs’a kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken nunokullari.com web sitesi üzerinden başvurmak ve çektikleri fotoğrafları buraya yüklemek.



NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida ÜYE; “Geçtiğimiz yıl ramazan ayının ruhunu birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda aramak niyetiyle ilkini gerçekleştirdiğimiz Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması, hem ülkemizde hem de Dünyada pek çok farklı ülkede beklentimizin de üzerinde ilgi gördü.

Jüri üyelerimiz 8 farklı ülke, 35 şehir ve 170 okuldan öğrenciye ait, 1000’e yakın fotoğraf değerlendirdi. Bizler de bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına yarışmamızı gelenekselleştirdik ve ikincisini düzenledik. Ne yazık ki bu sene de pandemiden dolayı ikinci kez Ramazan ayının kendine has manevi atmosferini doyasıya yaşayamıyoruz. Bu beklenmedik durum, sevdiklerimizden uzak da olsa, özel günlerin heyecanını paylaşmamıza engel değil. Kalabalık iftar sofralarında buluşamadığımız bu Ramazan ayında gönüllerimizin bir olmasını diliyoruz. Bu yarışma, içimizdeki ışığı Ramazanın nuruyla birleştirmek adına bir fırsat. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bu ışığı yansıtmaya davet ediyoruz” dedi.

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