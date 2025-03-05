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'Ramazanın ışığını yakala' fotoğraf yarışması başlıyor

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#Ramazan#Fotoğraf Yarışması
Ramazanın ışığını yakala fotoğraf yarışması başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 14:24

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hâle getirdiği fotoğraf yarışmasının bu yıl altıncısını düzenliyor. Türkiye’nin dört bir yanından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor.

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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi Ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananları için belirlenen DJI Neo Fly Combo Drone, Insta 360 Aksiyon Kamerası, Galaxy A9 Android Tablet, Instax Polaroid Fotoğraf Yazıcısı, Instax Fotoğraf Makinesi gibi ödüller de öğrencileri bekliyor olacak.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin 81 ilinden binlerce öğrencinin 4.000’e yakın fotoğrafla katıldığı Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması için başvurular, 1 Mart’ta başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken nunokullari.com web sitesi üzerinden kendi çektikleri Ramazan temalı fotoğrafları yükleyerek başvuruda bulunmak.

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NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida ÜYE, “Ramazan ayının sevincini birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği güzellikleri, çocukların ve gençlerin objektifinden fotoğraflarda aramak niyetiyle altıncısını gerçekleştirdiğimiz Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması büyük ilgi gördü.

Her sene çok özel fotoğraflarla çocukların gözünden Ramazan’ı izliyoruz. Bu yıl da, içlerindeki ışık sayesinde Ramazan’ın ruhunu yakalamalarını ve o yüce ruhu diğer insanlarla paylaşmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugüne kadar yüzlerce başvuru alan binlerce fotoğrafın değerlendirildiği yarışmamıza, bu yıl gönderilecek fotoğrafları görmek için heyecanlıyız.” dedi.

Birbirinden güzel fotoğrafların yarışacağı yarışmanın ödülleri ise şu şekilde:

İlkokul Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: Insta 360 GO Aksiyon Kamerası
İkincilik Ödülü: Bilicra Akıllı Çocuk Saati
Üçüncülük Ödülü: Polaroid Lego Seti

Ortaokul Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: Insta 360 Aksiyon Kamerası
İkincilik Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi
Üçüncülük Ödülü: Galaxy A9 Android Tablet

Lise Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: DJI Neo Fly Combo Drone
İkincilik Ödülü: Instax Polaroid Fotoğraf Yazıcısı
Üçüncülük Ödülü: Marshall Bluetooth Kulaklık

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#Ramazan#Fotoğraf Yarışması

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