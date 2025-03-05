'Ramazanın ışığını yakala' fotoğraf yarışması başlıyor

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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi Ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananları için belirlenen DJI Neo Fly Combo Drone, Insta 360 Aksiyon Kamerası, Galaxy A9 Android Tablet, Instax Polaroid Fotoğraf Yazıcısı, Instax Fotoğraf Makinesi gibi ödüller de öğrencileri bekliyor olacak.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin 81 ilinden binlerce öğrencinin 4.000’e yakın fotoğrafla katıldığı Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması için başvurular, 1 Mart’ta başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken nunokullari.com web sitesi üzerinden kendi çektikleri Ramazan temalı fotoğrafları yükleyerek başvuruda bulunmak.

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NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida ÜYE, “Ramazan ayının sevincini birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği güzellikleri, çocukların ve gençlerin objektifinden fotoğraflarda aramak niyetiyle altıncısını gerçekleştirdiğimiz Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması büyük ilgi gördü.

Her sene çok özel fotoğraflarla çocukların gözünden Ramazan’ı izliyoruz. Bu yıl da, içlerindeki ışık sayesinde Ramazan’ın ruhunu yakalamalarını ve o yüce ruhu diğer insanlarla paylaşmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugüne kadar yüzlerce başvuru alan binlerce fotoğrafın değerlendirildiği yarışmamıza, bu yıl gönderilecek fotoğrafları görmek için heyecanlıyız.” dedi.

Birbirinden güzel fotoğrafların yarışacağı yarışmanın ödülleri ise şu şekilde:

İlkokul Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü: Insta 360 GO Aksiyon Kamerası

İkincilik Ödülü: Bilicra Akıllı Çocuk Saati

Üçüncülük Ödülü: Polaroid Lego Seti

Ortaokul Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü: Insta 360 Aksiyon Kamerası

İkincilik Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi

Üçüncülük Ödülü: Galaxy A9 Android Tablet

Lise Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü: DJI Neo Fly Combo Drone

İkincilik Ödülü: Instax Polaroid Fotoğraf Yazıcısı

Üçüncülük Ödülü: Marshall Bluetooth Kulaklık