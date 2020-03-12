Ramazanın ilk günü ne zaman 2020? Oruç ne zaman hangi tarihte başlıyor? Diyanet duyurdu

Dua ve ibadetlerle idrak edilen Regaip Kandili'nin ardından, Ramazan ayını karşılamak için geri sayım başladı. Bu yıl ilk oruca ne zaman kalkılacağı, yaklaşan Ramazan ayı ile beraber gündeme geldi. Peki, 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, Diyanet takvimine göre Ramazanın başlayacağı tarihle ilgili detaylar.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan’ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Ramazan ayının ardından 24 Mayıs’ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

Arife: 23 Mayıs 2020 Cumartesi

Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 24 Mayıs 2020 Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 25 Mayıs 2020 Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 26 Mayıs 2020 Salı

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan Bayramı, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü ile idrak edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 24 Mayıs Pazar günü olacak. 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde bayramın ikinci ve üçüncü gününü idrak edecek olan vatandaşlar, sonraki gün mesailerine devam edecek.

RAMAZANIN ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.

Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.