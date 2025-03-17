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Ramazan'da sürdürülen asırlık gelenek: Süslenen sepetlerle kayınvalidelerine hediye ediyorlar

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#Ramazan#Tavşanlı#Kütahya
Ramazanda sürdürülen asırlık gelenek: Süslenen sepetlerle kayınvalidelerine hediye ediyorlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 11:48

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde asırlardır, damatların kayınvalidelerine götürdüğü ’bitli helva’ olarak adlandırılan susamlı helvayı kayınvalidelerine hediye etme geleneği sürüyor.

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Tavşanlı ilçesinde Ramazan ayının ortalarında yerine getirilen gelenek vatandaşlar tarafından asırlardan bu yana devam ettiriliyor. Halk arasında ’bitli helva’ diye anılan susamlı helvalardan oluşan ve kayınvalidelere özenle süslenerek hazırlanan hediyelik tatlı sepeti damatlar tarafından kayınvalidelere hediye ediliyor.

Ramazanda sürdürülen asırlık gelenek: Süslenen sepetlerle kayınvalidelerine hediye ediyorlar

Asırlık işyerinde helva satışı yapan Veli Tayfur, "Her sene olduğu gibi Ramazan ayının ortasında genelde 15. Ramazan gününde yıllardır devam eden susamlı helva geleneği devam ediyor. Damatlar kayınvalidelerine götürüyorlar. Bu günlerde yoğunluk yaşıyoruz ve damatlar kayınvalidelerini bu gelenek ile sevindiriyorlar. Çoğu kez şehir dışından da siparişle evlerine gönderiyoruz" diye konuştu.

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Ramazanda sürdürülen asırlık gelenek: Süslenen sepetlerle kayınvalidelerine hediye ediyorlar

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#Ramazan#Tavşanlı#Kütahya

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