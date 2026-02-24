Ramazanda sofraya dikkat

Haberin Devamı

Konuyla ilgili tavsiyelerde bulunan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, “Bağışıklığımızı desteklemek için yeterli ve dengeli beslenirken, yeterli miktarda kaliteli protein alımı çok önemlidir. Bu nedenle, sahur ve iftarda yumurta, yağsız et, tavuk, balık, kuru baklagiller, süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden bazıları tüketilmelidir. Bunun yanında, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimi ile bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olan A, C, E vitaminleri, mineraller ve polifenoller gibi fitokimyasallar vücuda alınmış olur” dedi.

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Nur Ecem Baydı O zaman da “Bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmak için protein, yağ, karbonhidrat gibi makro besin ögeleri ve vitamin mineraller gibi mikro besin ögeleri bir sinerji içerisinde çalışır. Bu anlamda bir besini tüketirken o besinin besin yoğunluğunu yüksek tutmak önemlidir. Oruç tutan kişilerde bağışıklığı güçlü tutmak için tüketilen çorbaların besin yoğunluğunu yüksek tutmak ve bu sayede bağışıklığı desteklemek mümkündür” diye konuştu.

Haberin Devamı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Sebzeci ise “Oruç sırasında dışarıdan enerji alımı azaldığı için vücut ötöfaji adlı hücresel temizlik sürecini aktive eder” ifadelerini kullandı.

BAĞIŞIKLIĞI YÜKSEK TUTAN KIŞ ÇORBASI TARİFİ

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman bağışıklığı yüksek tutacak bir kış çorbası tarifi de verdi: “2 dal pırasa ve 2 küçük havucu az zeytinyağında soteleyin. 2 yemek kaşığı tam buğday unu ve yarım litre kaynar suyu ekleyin. Blenderdan geçirin. En son yaklaşık 3/4 su bardağı sütü yavaş yavaş çorba karışımınıza ekleyin ve hafif kaynatın. Az tuz, 1 çay kaşığı zerdeçal ve toz karabiber ekleyerek pişirme işlemini tamamlayın.”