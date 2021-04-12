Ramazanda restoranlar açık kalacak mı? Erdoğan açıklamıştı, bakanlık tekrar hatırlattı

Türkiye artan koronavirüs vakalarıyla mücadelede yeni bir yola giriyor. Bilim Kurulu bugün bir araya geldi ve toplantıda yarın gerçekleştirilecek Kabine toplantısı için birtakım tavsiye kararlarını ele aldı.

Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti ve birbirinden önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun kapsayıcı ve alternatifli bir hazırlık yaptığını duyurdu.

DETAYLAR KABİNE TOPLANTISINDA BELLİ OLACAK



Ramazan ayı yarın başlıyor ve vatandaşlar yeme-içme yerlerinin masada müşteri kabul edip edemeyeceğini merak ediyor. Bu sorunun yanıtı ise İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında gizli.

Bakanlık, "Son Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine toplantısı sonrasında yayımlanacak Genelgemizde açıklanacaktır" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, "Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan’ın ilk günü olan 13.04.2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir" hatırlatmasında bulundu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI



29 Mart tarihindeki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamlamıştı:

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız"







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