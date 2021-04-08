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Fevzi KIZILKOYUN
Haber Giriş: 08.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ramazan yasakları

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Ramazan yasakları

Vakaların artmasıyla kırmızı iller dışına getirilen cumartesi serbestisinden vazgeçilmiş, hafta sonu yasağı yeniden getirilmişti. 13 Nisan’da başlayacak ramazan ayı boyunca da yeni yasaklar uygulanacak.

81 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması yine olacak. Restoran, lokanta, kafeler sadece paket servisi yapabilecek. İşte ramazanda uygulanacak yasaklar:

- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.
- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.
- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.
- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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