Ramazan tahliyesi: 40 binden fazla vatandaş Türkiye’de

Yurtdışındaki Türklerin tahliyesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordineli çalışmalar yürütüyor, tüm bakanlıklar da destek veriyor. Amaç yurtdışındaki hiçbir Türk vatandaşının yalnız kalmaması. Dışişleri, koronavirüs krizinin başlamasından bu yana 75’ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Önceki gün ve dün Türkiye’ye değişik ülkelerden 5 bin 38 kişi getirilerek değişik şehirlerdeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

İNGİLTERE’DEN TEŞEKKÜR

Önceki gün itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaş öğrenci yurtlarında kalırken, 14 günlük gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaş da yurtlardan tahliye edildi. Yurtdışında son iki gün içinde 10 Türk vatandaşı COVID-19’dan yaşamını yitirdi. 24 Nisan gecesi itibariyle yurtdışında hayatını kaybeden Türk sayısı 405 oldu.

Türkiye’nin talepte bulunan ülkelere koronavirüsle mücadelede yardımları ile Türkiye’de bulunan vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesine desteği de devam ediyor. Son olarak İngiltere’de sağlıkçıların ekipmanlarının karşılanması nedeniyle iki İngiliz Bakan Türkiye’ye resmi Twitter hesaplarından teşekkür etti. İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile Ticaret Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Greg Hands, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ve Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’la telefon görüşmeleri yaptıklarını belirterek, koruyucu ekipman desteği ve İngiliz vatandaşlarının ülkeye dönüşünde gösterilen yardım için Türkiye’ye teşekkürlerini bildirdi. Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İngiltere’ye iki uçak dolusu malzeme göndermişti. Bunun dışında İngiltere hükümetinin Türkiye’deki özel bir şirketle yaptığı anlaşmaya Ankara’nın onay vermesi sonrası, tulum ve diğer yardım malzemeleri İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçaklarıyla Türkiye’den alınmıştı.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkler, koronavirüs salgınından sonra, sağlık sistemiyle birçok ülkeyi geride bırakan anavatanlarına koştu.