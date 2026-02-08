Ramazan sofralarında israfın önüne geçmek için ‘yarı fiks menü’

Haberin Devamı

Şef Emircan Canatar, “Restoranın oluşturduğu menüyü misafire zaruri olarak yedirmesine biz bir önlem aldık ve 'yarı fiks' bir iftar menüsü yaptık. Seçim tamamen misafirimizde, ister menüden 5 kalem ürün sipariş ver, ister 10 kalem, ister hiçbir şey verme, problem yok. Bunun yanı sıra istersen 4 kişi gelip 4 farklı yemek söyle, istersen 2 tane ortaya söyle, tamamen misafirimizin tercihinde bir menü oluşturduk" dedi. Restoran İşletmecisi ve Ekonomist Nihat Bingöl ise, "Bu fiks menülerin şöyle bir sıkıntısı var. Fiks menüler tabii ki bizim sipariş etmediğimiz, tüketicinin sipariş etmediği ürünler olduğu için hepsi masanıza geliyor. Ya bu israfa yol açıyor ya da bir aşırı yemeğe sebep olabiliyor” dedi.



Ramazan ayına sayılı günler kala restoranlarda iftar ve sahur hazırlıkları da başladı. Artan maliyetler, değişen tüketici beklentileri ve israf tartışmaları nedeniyle, bu yıl Ramazan menülerinin daha esnek ve herkesin ihtiyacına uyacak şekilde planlanması gündemde. Restoran işletmecileri, 'fiks menüler' yerine tüketicinin talebine göre şekillenen porsiyonların hem sağlık hem de israf açısından daha doğru olacağını düşünüyor. Restoran işletmecisi ve ekonomist Nihat Bingöl ile restoran işletmecisi şef Emircan Canatar, Ramazan hazırlıklarını ve menü tercihlerini değerlendirdi.





‘FİKS MENÜLER İSRAFA VE AŞIRI YEMEYE YOL AÇABİLİYOR’



‘TÜRKİYE’DE YILDA 23 MİLYON TON GIDA İSRAF EDİLİYOR’



‘İNSANLAR EVDE RESTORAN KEYFİ YAŞIYOR’



‘2 BİN 500 LİRAYLA 5 BİN 500 LİRA ARASINDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’



‘RAMAZAN'IN FELSEFESİNE AYKIRI DAVRANABİLİYORUZ’

‘YARI FİKS İFTAR MENÜSÜ YAPTIK’

