Ramazan pidesinin bu yılki fiyatı belli oldu - Ramazan pidesi ne kadar oldu?

Ramazan öncesinde yeni ekmek ve ramazan pidesi fiyatları belli olmaya başladı. Geçtiğimiz yıl İstanbul başta olmak üzere bazı illerde pideye zam yapılmazken, bazı illerde zamlı fiyat uygulanmıştı. 2020’de kilogram fiyatında üst sınır olarak 10 lira belirlenmişti. Ekmek işverenleri sendikasının açıklamasına göre, İstanbul ili için 350 gram sade pide vatandaşlara 4 liradan satılacak. Yumurtalı, susamlı pidelerin ise 410 gram olarak 5 liradan satılacağı söylendi.

TEKİRDAĞ'DA BELLİ OLDU

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ekmek ve ramazan pidesi fiyatlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantıya katıldı. İlgili esnaf odalarının temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu komisyon, Ramazan pidesi ile ekmek fiyatlarının belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplandı. Toplantıda 200 gram odun ekmeğinin fiyatı 1,75 TL, 350 gram birinci sınıf pide unundan mamul ramazan pidesinin fiyatı ise 4 TL olarak belirlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa'mızda ekmeğin ve ramazan pidesinin satış fiyatının belirlenmesi amacıyla bir araya geldiğimiz, oda başkanları ve fırıncı esnafımızla mutabakat sağladık. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Cengiz Günay ve Tekirdağ Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanımız Sami Kayın ile birlikte, fırıncı esnafımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Süleymanpaşamız'da 1 adet 200 gram odun ekmeğinin fiyatı 1.75 TL'den, 1'inci sınıf pide unundan yapılmış 350 gram ramazan pidesinin ise 4 TL'den satılması konusunda fikir birliğine vardık. Oda başkanlarımız ve fırıncılarımızla yürüttüğümüz istişare sonucunda belirlenen ekmek ve pide fiyatının vatandaşlarımıza ve fırıncı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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