Ramazan ne zaman başlıyor? İşte 2021 Ramazan ayı tarihi

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Hicri takvime göre 9. ay olan mübarek Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan’da başlayacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2021 yılında nisan ayında başlayacak. Ramazan ayının birinci günü 13 Nisan olacak.

Kadir Gecesi 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Bu yıl farz olan oruç ibadeti ise Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs’ta sona erecek.

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.