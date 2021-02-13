Ramazan ne zaman başlıyor? İlk iftar o tarihte yapılacak

2021'de idrak edilecek dini bayramların tarihlerine yönelik araştırmalar, üç ayların yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 2021 yılında hangi tarihlere denk geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, sorularına internetten yaptıkları araştırmalarla cevap arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar ve 2021 dini bayram tarihleri...

2021 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.