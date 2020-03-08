Ramazan ne zaman başlıyor 2020? Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayı içerisinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise mayıs ayının sonlarında gerçekleşecek. Bu yıl Ramazan Bayramı hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla 9 güne tamamlanamayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 2020 Ramazan Bayramı tarihi hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, 24 Nisan Cuma günü ilk oruç ibadeti ile resmen başlamış olacak. 23 Mayıs tarihinde son orucun açılmasıyla sona erecek olan Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ile devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan Bayramı, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü ile idrak edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 24 Mayıs Pazar günü olacak. 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde bayramın ikinci ve üçüncü gününü idrak edecek olan vatandaşlar, sonraki gün mesailerine devam edecek.

30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ