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Haber Giriş: 08.03.2020 - 17:28,Son Güncelleme:/

Ramazan ne zaman başlıyor 2020? Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?

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Ramazan ne zaman başlıyor 2020? Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?
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Ramazan Bayramı ve Ramazan ayının başlangıç tarihi, bu tarihe göre planlarını yapmak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet üzerinden Ramazan ne zaman başlıyor sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihi de sorgulamaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek ve Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Ramazan ayı bu yıl nisan ayı içerisinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise mayıs ayının sonlarında gerçekleşecek. Bu yıl Ramazan Bayramı hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla 9 güne tamamlanamayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 2020 Ramazan Bayramı tarihi hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, 24 Nisan Cuma günü ilk oruç ibadeti ile resmen başlamış olacak. 23 Mayıs tarihinde son orucun açılmasıyla sona erecek olan Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ile devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan Bayramı, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü ile idrak edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 24 Mayıs Pazar günü olacak. 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde bayramın ikinci ve üçüncü gününü idrak edecek olan vatandaşlar, sonraki gün mesailerine devam edecek.

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

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