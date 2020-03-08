Ramazan ne zaman başlıyor 2020? Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?
Ramazan Bayramı ve Ramazan ayının başlangıç tarihi, bu tarihe göre planlarını yapmak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet üzerinden Ramazan ne zaman başlıyor sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihi de sorgulamaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek ve Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Ramazan ayı bu yıl nisan ayı içerisinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise mayıs ayının sonlarında gerçekleşecek. Bu yıl Ramazan Bayramı hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla 9 güne tamamlanamayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 2020 Ramazan Bayramı tarihi hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı, 24 Nisan Cuma günü ilk oruç ibadeti ile resmen başlamış olacak. 23 Mayıs tarihinde son orucun açılmasıyla sona erecek olan Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ile devam edecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Ramazan Bayramı, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü ile idrak edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 24 Mayıs Pazar günü olacak. 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde bayramın ikinci ve üçüncü gününü idrak edecek olan vatandaşlar, sonraki gün mesailerine devam edecek.
30
RAMAZAN
1441
23
MAYIS-2020
CUMARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1441
24
MAYIS-2020
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1441
25
MAYIS-2020
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1441
26
MAYIS-2020
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
9
ZİLHİCCE
1441
30
TEMMUZ-2020
PERŞEMBE
AREFE
10
ZİLHİCCE
1441
31
TEMMUZ-2020
CUMA
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1441
01
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1441
02
AĞUSTOS-2020
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1441
03
AĞUSTOS-2020
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
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