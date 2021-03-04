Ramazan ne zaman başlıyor? 11 ayın sultanı yaklaşıyor... Diyanet 2021 Ramazan ayı tarihini açıkladı!

2021 Ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Üç ayların sonuncusu Oruç ve sabır ayı Ramazan Diyanet takvimine göre bu yıl 3 Nisan tarihinde başlayacak. Birlik ve beraberlik duygusunun yoğun yaşandığı Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek. Son oruç ise 12 Mayıs’ta tutulacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.