Ramazan ne zaman başlayacak? 2020'de ilk oruç ne zaman?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı bu yıl da vatandaşlar tarafından tarafından heyecanla bekleniyor. Dini vazifelerini yerine getirebilmek için bekleyen vatandaşlar 2020 Ramazan ayının başlayacağı zamanı araştırıyor. İşte, 2020 Ramazan ayı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR O TARİHTE İDRAK EDİLMEYE BAŞLANACAK

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.

21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerlerle idrak edilecek.