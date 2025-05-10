Ramazan mesajı... Eski CEO’ya beraat kararı

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Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel’in CEO’su Ergün Güler’in şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan tebriği mailine karşılık o dönem Zorlu Holding CEO’su olan Cem Köksal “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor...” mesajı atmıştı. Mailin sosyal medyaya düşmesinin ardından Bekir Cem Köksal hakkında ‘zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya sanık Cem Köksal ve mağdur sıfatıyla yer alan Vestel CEO’su Ergün Güler katıldı.

Köksal, “Kurumsal olarak her sene kutlamasını yapacağımız günlerin listelerini ve mesajın nasıl yazılacağını hazırlıyoruz. Bu mesajlar ilgili yöneticinin mail’inden yayınlanıyor. Dikkat edilmesi gereken unsurlar yer alıyor. Ramazan ayının kutlanması ile değil kurumsal prosedürle alakalıdır” dedi. Ergün Güler de “Abi - kardeş gibi çalıştık. Nitekim 25 yıl boyunca asla ne bana ne de kimseye karşı inanç, düşünce ve kanaat hürriyeti engelleme açısından eylemi olmamıştır. Şikâyetçi değilim” diye ifade verdi. Mahkeme, Köksal’ın üzerine atılı suçta kastı olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.