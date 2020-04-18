Ramazan imsakiyesi 2020! Ramazan ne zaman başlar ve ilk sahur hangi gün?

Ramazan ayına girerken şüphesiz en çok merak edilen konulardan birisi de Ramazan İmsakiyesi oldu. İlk sahura ne zaman kalkılacak ve Ramazan ne zaman başlayıp hangi gün bitecek sorularının cevabını içerisinde barındıran Ramazan imsakiyesi, pek çok Müslüman tarafından takip edilecek. İşte, Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahur hangi gün sorusunun cevabı ve o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR VE İLK SAHUR HANGİ GÜN?

Ramazan ayı 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece, ilk sahura kalkılmasıyla birlikte resmen başlamış olacak. Ramazan ayının ilk günü 24 Nisan Cuma, son günü 23 Mayıs Cumartesi günü olacak.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

Ramazan'ın ilk gününde iftar saatleri tüm illerde şu şekilde olacak;

İstanbul'da 24 Nisan Cuma günü iftar saat 20.00'da açılacak. Ankara'da iftar saati 19.43 olacak. İzmir'de 20.03, Adana'da 19.28, Bursa'da 19.58, Antalya'da ise 19.47'de iftar açılacak.

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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?



İslama göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.



İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.