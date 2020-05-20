Ramazan İmsakiye 2020: İftar saat kaçta iftara ne kadar kaldı? İstanbul Ankara İzmir'de iftar vakti ezan ne zaman okunacak?

İftar saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? soruları yaklaşan iftar vaktiyle araştırmalarda hız kazandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine girilirken oruç ibadetini idrak edenler tüm illerin 20 Mayıs iftar vakitlerini sorguluyor. İşte, Ramazan İmsakiyesi'ne göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve tüm illerin iftar vakitleri.

İFTAR SAAT KAÇTA?

İftar vakitleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti saat kaçta? sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yanıt buluyor.

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 20 Mayıs'ta iftar saatleri şöyle;

İstanbul'da 20:27'de, Ankara'da 20:08'de, İzmir'de 20:27'te gerçekleşecek.

Diğer illerdeki ezan saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.

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İFTAR SONRASI ŞİŞLİK YAŞAMAMAK İÇİN 6 ÖNERİ

Uzman Diyetisyen Hilal Konak; şişkinliği gidermek için kakule çiğnenebileceğinin altını çizdi, konuyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Sindirim problemleri yaşamamak için yiyecek ve içeceklerin çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Çorbalar mutlaka ılık şekilde tüketilmelidir. Çorba tüketiminden sonra 10-15 dakika kadar bekleyip ana yemeğe geçmek, hazımsızlık ve şişkinlik problemlerini engelleyecektir.

Yemekler küçük porsiyonlarda, yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmelidir. Böylece tokluk hissi daha kolay oluşacaktır ve besinler daha kolay sindirilecektir.

Doğru pişirme yöntemi uygulamak çok önemli. Yemekler pişirilirken kızartma, kavurma yöntemleri uygulanmamalıdır. En doğru pişirme yöntemleri ızgara, fırın, haşlama veya buğulamadır.

Çorbalara ya da yemeklere eklenen kimyon şişkinliği azaltmada oldukça etkilidir.

İftardan 1-2 saat sonra tüketeceğiniz 1 fincan rezene çayı şişkinlik problemini hafifletecektir. Papatya çayı, nane çayı ve yeşil çay da şişkinliğe iyi gelen diğer bitki çaylardır.

Kakule çayı içebilir ya da kakulenin kendisini çiğneyebilirsiniz. Kakule; mide krampları, şişkinlik, ağız kokusu, diş ve diş eti problemlerinin giderilmesinde çok faydalıdır.