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Ramazan Hoca’nın katiline müebbet

Güncelleme Tarihi:

#Ramazan Pişkin#Erkan Baykut#İstanbul
Ramazan Hoca’nın katiline müebbet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:00

DİYARBAKIRLI Ramazan Hoca diye tanınan Ramazan Pişkin’in katil zanlısı Erkan Baykut, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

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İstanbul Fatih’te 31 Ocak’ta meydana gelen olayda Ramazan Pişkin (52), işlettiği çay ocağında Erkan Baykut (24) tarafından göğsünden 3 kez bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olaydan bir gün sonra Beyoğlu’ndaki evinde yakalanan Baykut’un 9 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Ramazan Pişkin’in olaydan 2 hafta önce sosyal medyada, tarikatlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı işyerine gelen bazı kişilerce rahatsız edildiğini söylediği ortaya çıkmıştı. 

İNDİRİM YOK

İstanbul 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık, “Ramazan Pişkin’i başkası zannettiğim için öldürdüm. Ramazan Pişkin’in masum bir insan olduğunun farkındayım, İslam dünyası için mücadele ettiğinin farkındayım, pişmanım” dedi. Mahkeme başkanı, sanığın duruşmalarda pişmanlık göstermediğini belirterek iyi hal indirimi yapılmadığını belirtti.

 

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#Ramazan Pişkin#Erkan Baykut#İstanbul

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