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Ramazan Hoca’nın katili kendini böyle savundu: Bana cinsel istismarda bulunan Afgan zannettim

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#Ramazan Pişkin#Erkan Baykut#Cinayet
Ramazan Hoca’nın katili kendini böyle savundu: Bana cinsel istismarda bulunan Afgan zannettim
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 07:00

SOSYAL medyada ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin’i geçen çarşamba günü işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan Erkan Baykut (24), emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

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Erkan Baykut, savcılıkta verdiği ifadede, pişman olduğunu belirterek, “Ramazan Pişkin’i tanımıyorum. Kendisini babamın yanında çalışan Saboor Muradi isimli Afgan uyruklu kişi zannettim. Kendisi beni evine davet ederdi. Sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Bu şahıslar tarafından 2017-2021 yılları arasında cinsel istismara uğradım” dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Baykut ifadesinin devamında, “Ramazan Pişkin isimli şahsın Saboor Muradi olduğunu bilerek yaralama amacıyla yanına gittim. Gittiğimde önce kendisine taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Olayın heyecanı ile üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Kaçarak uzaklaştım.  Öldürme kastım yoktu. Yaralamak amacıyla gitmiştim. Olay nedeniyle pişmanım” dedi.

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Erkan Baykut, savcılıktaki ifadesinin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Ramazan Pişkin#Erkan Baykut#Cinayet

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