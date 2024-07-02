Ramazan Hoca’nın katili cinayeti itiraf etti

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Olaydan bir gün sonra Beyoğlu’nda yakalanarak, tutuklanan Baykut’un 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Erkan Baykut hakkında, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Baykut, ifadesinde Ramazan Pişkin’i başka birine benzettiği için öldürdüğünü söyledi.

BIÇAĞI ÖLDÜRMEK İÇİN ALDI

İstanbul 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Baykut, “Kendisini olay gününden 3-4 ay önce sosyal medyada gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Olay günü, aşırı dozda uyuşturucu madde etkisindeydim. Bıçağı, olaydan 2 ay önce maktulü öldürmek için aldım” dedi. Erkan Baykut’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.