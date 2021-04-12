Ramazan hilali göründü mü? 2021 ramazan hilali bilgileri

Ramazan hilali göründü mü sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Katar, Irak, Lübnan, Kuveyt, Tunus ve Mısır, ramazanın salı günü başlayacağını duyururken, Suudi Arabistan ve Yemen yarın yeniden gözlem yapılarak nihai kararın açıklanacağını belirtti.



Suudi Arabistan haber ajansında (SPA) yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi bu akşam ramazan hilalinin görülmediğini ve nihai kararın yarın kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.



Öte yandan Suudi Arabistan, Harameyn Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri uyarınca, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi camilerinde ramazan ayı boyunca teravih namazlarının 10 rekat kılınmasına karar verildiği ifade edildi.



- Katar

Katar Vakıflar Bakanlığı, bu akşam hilalin görülmediğini, bu nedenle ramazanın salı günü başlayacağını açıkladı.



-Tunus

Tunus Müftüsü Osman Battıh de ülkede ramazanın salı günü başlayacağını duyurdu.



- Kuveyt

Kuveyt Şeri İzleme Heyeti tarafından yapılan açıklamada ise hilalin bu akşam görülmemesi nedeniyle pazartesi gününün şaban ayının son günü olduğu aktarıldı.



- Irak

Irak Sünni Vakfından yapılan yazılı açıklamada, "Pazar akşamı ramazan hilali görülmemiştir. Şaban ayının pazartesi sona ermesi nedeniyle salı ramazan ayının ilk günü olacaktır." ifadelerine yer verildi.



- Lübnan

Lübnan'da Sünnilerin dini mercii olarak bilinen Fetva Kurulundan yapılan açıklamada, şaban ayının son gününün yarın olduğu ve ramazan ayının salı günü başlayacağı bildirildi.



- Mısır

Mısır Fetva Kurumundan yapılan açıklamada, salı günü ramazanın ilk günü olarak ilan edildi.



- Yemen

Yemen Vakıflar Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ramazan hilalinin bu akşam görülmediği ve yarın yeniden gözlem yapılacağı kaydedildi.



FARKLILIK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?



İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor. İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Aybaşlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.



Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

HİLAL GÖRÜNMEDEN ORUCA BAŞLANIR MI? (DİYANET BİLGİSİ)

Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.



Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konu ile ilgili diğer rivayetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür.” (Buhârî, Savm, 13; Müslim, Sıyâm, 15; Ebû Dâvûd, Savm, 4) buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiş olmaktadır.



Çıplak gözle görülsün ya da görülemesin, ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (En'âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) ifade edilmektedir.



Buna göre Hz. Peygamber (s.a.s.), kamerî aybaşlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi, başvurulacak yegâne yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple, hilali çıplak gözle görme dışında, bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür.



Bugün, insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkânı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla, gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkânı bile doğmuştur. Dolayısıyla kamerî ayların başlangıçlarını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur.

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