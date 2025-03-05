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Ramazan geleneği iftar sofralarındaki yerini aldı... Susamlı helvanın sırrını anlattı

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#Ramazan#İftar
Ramazan geleneği iftar sofralarındaki yerini aldı... Susamlı helvanın sırrını anlattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 13:25

Manisa'nın Demirci ilçesinde, ramazan ayına özel üretilen susamlı helva 125 yıldır iftar sofralarını süslüyor. Usta İhsan Akgün ise susamlı helvanın tarifindeki detayları paylaştı.

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Babasından öğrendiği mesleği sürdüren İhsan Akgün, Hacı Hasan Mahallesi'ndeki dükkanda ramazanın ayı gelmesiyle susamlı helva için tezgahın başına geçti.

İhsan usta, oğlu Mustafa Akgün ile sırt sırta vererek ilçe sakinlerinin ramazanda yoğun tükettiği susamlı helvayı yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Sabahın erken saatlerinde babasından kalan kazanının başına geçen İhsan usta ve oğlu, gün boyunca ramazan lezzetini üretiyor.

Usta İhsan Akgün, gazetecilere, su, şeker, limon suyu ve çöven otunu ateşte kaynattıklarını, kıvamını aldıkları içeriği susamla buluşturarak lezzeti oluşturduklarını belirtti.

Ramazan geleneği iftar sofralarındaki yerini aldı... Susamlı helvanın sırrını anlattı

Akgün, susamlı helvayı sadece ramazan ayında ürettiklerini ifade etti.

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Mustafa Akgün ise susamla helvanın diğer helvalara göre yapımının zor olduğunu belirterek, "Susamlı helvayı İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz. İftarın olmazsa olmazı susamlı helvamızı üretmeye ve yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.

Ramazan geleneği iftar sofralarındaki yerini aldı... Susamlı helvanın sırrını anlattı

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#Ramazan#İftar

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